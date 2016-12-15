Обнародованы регионы Азербайджана с наибольшим распространением талассемии

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ "Талассемия чаще встречается в южном регионе и в Шеки-Габалинской зоне".

Об этом в заявлении Report сообщил директор Республиканского центра талассемии Джейхун Мамедов.

По его словам, распространенность заболевания в указанных регионах связана с большим количеством родственных браков: "Это заболевание встречается в каждом регионе Азербайджана. Талассемия является наследственным заболеванием. Это не приобретенная болезнь и не вирусная инфекция. Распространенность в южном регионе, в Шеки и Габале связана, скорее всего, с большим количеством родственных браков".

Директор центра отметил, что влияние прохождения обследования молодыми парами до свадьбы на уменьшение заболеваний крови можно будет увидеть через 7-10 лет: "В результате обследования вступающих в брак лиц было выявлено 32 пары, где оба являлись носителями талассемии. После этого они отказались вступать в брак. Семьям, где есть носительство, рекомендуем пройти перинатальную диагностику во время беременности".