Обнародовано количество врачей в Азербайджане

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ "До сих пор в едином регистре медицинских кадров прошли регистрацию 42573 медработника с высшим образованием, 75458 – со средним образованием".

Как сообщает Report, об этом заявил завотделом сертификации специалистов здравоохранения Азербайджанского государственного института усовершенствования врачей Фариз Бабаев.

По его словам, 1668 из зарегистрированных врачей и 1428 медработников среднего звена работают в частных клиниках. Ф. Бабаев отметил, что по данным на 1 августа этого года, 26339 медработникам высшего звена и 40869 медработникам среднего звена выдано свидетельство о сертификации: "Не прошедшие согласно законодательству сертификацию работники, не могут быть допущены к практической медицинской или фармацевтической деятельности".