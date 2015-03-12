​Обнародовано количество больных с почечной недостаточностью в Азербайджане на каждые миллион человек

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ "В настоящее время на каждые миллион жителей Азербайджана приходится 450-550 больных с почечной недостаточностью. Примерно 255-270 больных проходят лечение гемодиализом. За прошлый год проведено 352 416 сеансов гемодиализа".

Как сообщает Report, об этом в беседе с журналистами заявил заведующий отделением гемодиализа Республиканской клинической урологической больницы имени академика М.Джавадзаде Фариз Бабаев.

По его словам, наибольшее количество пациентов с этим диагнозом наблюдается в Гянджинской, Шемкирской, Мингячевирской и Бардинской зонах: "В этих зонах на каждые миллион человек приходится 253 больных. Это объясняется не повышенным распространением этой болезни в данных регионах, а плотностью населения данных регионов".