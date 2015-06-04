Обнародовано количество случаев заражения гепатитом в Азербайджане в прошлом году

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Обнародовано количество случаев заражения гепатитом в прошлом году в Азербайджане. Как сообщили Report в Государственном комитете статистики (ГКС), в 2014 году в Азербайджане гепатит выявлен у 432 человек, 161 из них женщины.

В целом среди носителей вируса у 180 человек диагностирован острый гепатит В, 60 из них женщины. У 130 человек выявлен острый гепатит С, 53 из них женщины.

Помимо этого, в 2014 году гепатит выявлен у детей в возрасте 0-4 лет. В прошлом году заболевание обнаружено у 6 детей, у одного из них диагностирован гепатит В, и еще у одного - гепатит С.

Среди детей 5-13 лет зарегистрирован 21 случай заражения гепатитом: у 4-х - острый гепатит В, у одного - острый гепатит С. В 2013 году вирусный гепатит был выявлен у 29 детей. Из них только у двоих выявлен гепатит В.

Кроме этого, в прошлом году среди детей 14-17 лет вирусный гепатит обнаружен у 18-ти человек, у 6-ти из них подтвержден острый гепатит В, у одного - острый гепатит С.