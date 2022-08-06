Обнародовано число вакцинированных в Азербайджане за сутки

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 839 человека.

В Азербайджане за последние сутки вакцинированы 1 839 человек.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

За сутки количество вакцинированных первой дозой составило 314, второй дозой - 172 человека.

Тремя и более дозами вакцинировано 1 113 граждан, бустерную дозу получили 240.

Общее число вакцинаций в Азербайджане на сегодняшний день составляет 13 827 603, из них первую дозу вакцины получили 5 368 294, две дозы - 4 858 790, бустерную дозу - 3 344 797 человек.

Общее количество вакцинированных бустерной дозой после положительного результата - 255 722 человека.