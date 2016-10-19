Обнародованы наиболее распространенные заболевания среди детей в возрасте до 13 лет

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Согласно статистическим данным, в Азербайджане первое место в списке впервые диагностированных заболеваний среди детей в возрасте до 13 лет, занимают заболевания дыхательных путей.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, данный показатель составляет 343 289 человек.

В целом, за 2015 год у 673 391 ребенка данной возрастной категории впервые диагностированы различные заболевания.

Наиболее распространены заболевания пищеварительной системы (у 49 908 человек), заболевания нервной системы (у 35 779 человек), заболевания крови, кроветворных органов и различные нарушения (у 30 108 человек), заболевания эндокринной системы, нарушение питания и обмена веществ (у 14 943 человек), заболевания, возникшие в результате травм, ушибов и других внешних причин (у 31 073 человек).

В прошлом году также у 297 детей в возрасте до 13 лет выявлены новообразования.