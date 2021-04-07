Названы запрещенные при высоком давлении продукты

Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления продуктов с высоким содержанием соли, особенно от вяленого мяса

Специалисты из медицинского сообщества Action on Salt рекомендуют людям с высоким артериальным давлением отказаться от употребления продуктов с высоким содержанием соли, особенно от вяленого мяса.

Как передает Report со ссылкой на издание Express, эксперты отметили, что некоторые продукты оказывают большое влияние на уровень артериального давления. Так, высокое содержание соли во многих мясных продуктах может плохо сказаться на давлении, а также увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По мнению специалистов, даже мясные деликатесы, на упаковках которых пишут "с низкой концентрацией соли", содержат большое количество "опасного для гипертоника натрия". Согласно данным Action on Salt, высокое потребление соли нарушает баланс натрия в организме, что приводит к скапливанию жидкости, и впоследствии к повышению кровяного давления.

Отмечается, что основным источником ежедневного потребления соли является хлеб и булочки, бутерброды, а также колбасные изделия и мясные деликатесы.