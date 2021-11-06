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Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом не стоит.
Здоровье
6 ноября 2021 г. 17:55
Названы основные симптомы коронавируса у вакцинированных

После вакцинации риск заболеть COVID-19 значительно снижается, однако полностью исключать вероятность заражения коронавирусом не стоит.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Датское радио (DR).

По словам инфекциониста Томаса Бенфилда и иммунолога Руне Хартманна, у привитых болезнь может развиваться настолько же по-разному, как у невакцинированных. Кроме того, были случаи госпитализации, в основном пожилых людей, но у них все проходило не столь критично.

Ситуация, при которой даже полностью привитые люди заражаются коронавирусом, называется "прорывной инфекцией". Согласно исследованию специалистов из ZOE COVID Symptom Study - крупнейшего приложения для изучения и отслеживания симптомов коронавируса, - наиболее часто у вакцинированных COVID-19 сопровождается головной болью, насморком, кашлем, болью в горле и чиханием. В свою очередь, жар и потеря обоняния после прививки встречаются гораздо реже.

Хартманн отметил, что на степень тяжести при этом влияют сама вакцина, возраст и сопутствующие болезни. "Мы видим, что эффект вакцины снижается у самой пожилой части населения, старше 70 лет, через шесть с лишним месяцев. И если они в этот момент делают третий укол, происходит клиническое улучшение", - подчеркнул иммунолог, отметив, что даже при полной вакцинации стоит следить за симптомами, чтобы в первую очередь не заразить окружающих.

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Версия на азербайджанском языке Peyvənd olunmuş insanlarda koronavirusun əsas simptomları açıqlanıb

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