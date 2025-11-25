Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Названо лекарство, способное снизить потребность в инсулине при диабете

    Здоровье
    • 25 ноября, 2025
    • 05:52
    Названо лекарство, способное снизить потребность в инсулине при диабете

    Препарат метформин, десятилетиями применяемый при диабете 2 типа, оказался способен снижать потребность в инсулине у пациентов с диабетом 1 типа.

    Как передает Report, к такому выводу пришли ученые Института медицинских исследований Гарвана по итогам первого в мире рандомизированного клинического исследования INTIMET, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

    Метформин широко назначали пациентам с диабетом 1 типа на основе клинических наблюдений, предполагая, что он уменьшает инсулинорезистентность.

    Однако исследование выяснило: чувствительность к инсулину не меняется - вместо этого препарат снижает необходимую суточную дозу инсулина примерно на 12 процентов, облегчая контроль гликемии и уменьшая нагрузку на организм.

    Исследователи теперь пытаются понять, как именно метформин достигает такого эффекта - первые данные указывают на возможную роль кишечной микробиоты.

    Если механизм будет подтвержден, старый и дешевый препарат может получить новое место в стандартной терапии диабета 1 типа.

