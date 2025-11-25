Названо лекарство, способное снизить потребность в инсулине при диабете

Препарат метформин, десятилетиями применяемый при диабете 2 типа, оказался способен снижать потребность в инсулине у пациентов с диабетом 1 типа.

Как передает Report, к такому выводу пришли ученые Института медицинских исследований Гарвана по итогам первого в мире рандомизированного клинического исследования INTIMET, результаты исследования опубликованы в журнале Nature.

Метформин широко назначали пациентам с диабетом 1 типа на основе клинических наблюдений, предполагая, что он уменьшает инсулинорезистентность.

Однако исследование выяснило: чувствительность к инсулину не меняется - вместо этого препарат снижает необходимую суточную дозу инсулина примерно на 12 процентов, облегчая контроль гликемии и уменьшая нагрузку на организм.

Исследователи теперь пытаются понять, как именно метформин достигает такого эффекта - первые данные указывают на возможную роль кишечной микробиоты.

Если механизм будет подтвержден, старый и дешевый препарат может получить новое место в стандартной терапии диабета 1 типа.