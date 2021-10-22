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Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации

Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации Абсолютным противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные.
Здоровье
22 октября 2021 г. 08:38
Названо единственное пожизненное противопоказание к вакцинации

Абсолютным противопоказанием к вакцинации против новой коронавирусной инфекции может быть только тяжелая аллергическая реакция на препарат или его компоненты, в остальных случаях противопоказания временные.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

"Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре. Остальные противопоказания - временные", - сказала она.

Руженцова отметила, что граждане, у которых есть медотвод к вакцинации, должны особо тщательно соблюдать все имеющиеся рекомендации для профилактики заболевания, по возможности избегать мест скопления людей и контактов с теми, кто может быть больным или вирусоносителем. "Нужно посоветоваться с лечащим врачом о возможности применения каких-либо профилактических препаратов", - добавила она.

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