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Названа опасность грейпфрута при коронавирусе

Названа опасность грейпфрута при коронавирусе Грейпфрут не следует употреблять во время лечения от коронавируса. Он также противопоказан людям с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.
Здоровье
17 января 2021 г. 07:55
Названа опасность грейпфрута при коронавирусе

Грейпфрут не следует употреблять во время лечения от коронавируса. Он также противопоказан людям с онкологическими и кардиологическими заболеваниями.

Как передает Report, об этом в беседе с телеканалом "Звезда" рассказала врач-диетолог Анна Белоусова.

"Грейпфрут действительно не рекомендуется при лечении коронавируса. Категорически нельзя употреблять этот фрукт людям, которые также пьют препараты для снижения уровня холестерина, а также тем, кто лечится от атеросклероза", — сказала специалист, подчеркнув, что речь идет и о самом фрукте, и о его соке.

Эксперт добавила, что в инструкции к седативным препаратам и лекарствам от онкологии указан полный список продуктов, с которыми их нельзя употреблять. Этот запрет объясняется тем, что в данных медикаментах содержится вещество нейрогенин. В сочетании с грейпфрутом действие препарата может снизится, а также от него могут возникнуть непредвиденные последствия.

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