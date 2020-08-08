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Назван неожиданный симптом коронавируса

Назван неожиданный симптом коронавируса Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, считают американские медики.
Здоровье
8 августа 2020 г. 16:45

Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, считают американские медики.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", исследование опубликовано в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

К такому выводу медики пришли после обследования 62-летнего пациента из Чикаго, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура или боль в груди. При этом мужчина на протяжении четырех дней страдал икотой.

Его тесты на коронавирус дали положительный результат, а в легких обнаружили затемнения. У него также были сопутствующие хронические заболевания.

Как отметили медики, это первый официально зарегистрированный случай, когда пациент с коронавирусом жаловался на такую проблему. В связи с этим врачи призвали обращать на икоту, которая может указывать на заболевание COVID-19.

Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.

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