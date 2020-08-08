Назван неожиданный симптом коронавируса

Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, считают американские медики.

Частая икота может быть одним из симптомов коронавируса, считают американские медики.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", исследование опубликовано в журнале The American Journal of Emergency Medicine.

К такому выводу медики пришли после обследования 62-летнего пациента из Чикаго, у которого не наблюдались типичные проявления COVID-19, в частности кашель, температура или боль в груди. При этом мужчина на протяжении четырех дней страдал икотой.

Его тесты на коронавирус дали положительный результат, а в легких обнаружили затемнения. У него также были сопутствующие хронические заболевания.

Как отметили медики, это первый официально зарегистрированный случай, когда пациент с коронавирусом жаловался на такую проблему. В связи с этим врачи призвали обращать на икоту, которая может указывать на заболевание COVID-19.

Они также заявили, что коронавирус до сих пор не изучен, поэтому нужно уделять внимание каждому нетипичному проявлению заражения вирусом.