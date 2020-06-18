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На территориях применения жесткого карантина запрещается посещать пляжи

На территориях применения жесткого карантина запрещается посещать пляж

На территориях применения жесткого карантинного режима запретят посещать пляжи. 

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил председатель Правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы

Отметим, что жесткий карантинный режим охватит период с 00:00 часов 21 июня по 06:00 часов 5 июля.

Жесткий карантин введут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Гяндже, Евлахе, Джалилабаде, Лянкяране и Масаллы. На этих территориях выходить из дома можно будет по SMS-разрешению.

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