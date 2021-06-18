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Можно ли мочить место прививки?

Можно ли мочить место прививки? "Темой активного обсуждения является введение третьей дозы вакцины лицам, у которых после второй дозы не образовались антитела".
Здоровье
18 июня 2021 г. 15:11
Можно ли мочить место прививки?
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"Темой активного обсуждения является введение третьей дозы вакцины лицам, у которых после второй дозы не образовались антитела".

Как передает Report, об этом сказала врач-инфекционист рабочей группы Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) по инфекционным заболеваниям Назрин Мустафаева.

Представитель TƏBİB сказала, что компании-производители вакцины размышляют об этом: "Однако на сегодняшний день во всем мире предусмотрено получение двух доз одной вакцины".

Она также подчеркнула, что утверждения о том, что место, куда вводилась вакцина, нельзя мочить, ложны и не имеют научного подтверждения: "Это совершенно необоснованная информация. Нужно пить много жидкости и воздерживаться от тяжелой физической работы. В течение первых 48-72 часов могут быть определенные симптомы, что естественно".

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Версия на английском языке Can the vaccinated area be moistened? - ANSWER FROM DOCTOR
Версия на азербайджанском языке Vaksin olunan nahiyəyə su vurmaq olarmı? - TƏBİB-dən CAVAB

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