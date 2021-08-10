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Минздрав: В ближайшее время возможна полная вакцинация более половины населения

Минздрав: В ближайшее время возможна полная вакцинация более половины населения В последние месяцы процесс вакцинации в Азербайджане протекает более быстро.
Здоровье
10 августа 2021 г. 12:24
Минздрав: В ближайшее время возможна полная вакцинация более половины населения

В последние месяцы процесс вакцинации в Азербайджане протекает более быстро.

Как сообщает Report, об этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что Оперативный штаб при Кабинете Министров ежедневно распространяет информацию о вакцинации 40-60 тысяч человек: "В целом мы видим, что вакцинировано уже более 5 миллионов человек, из которых более 2 миллионов получили две дозы вакцины. Как известно, стойкий иммунитет формируется спустя некоторое время после второй вакцинации. А для прекращения эпидемического процесса считается приемлемой полная вакцинация большего количества, то есть примерно 70-80 процентов населения. В связи с этим вполне возможно, что в ближайшее время более половины населения будет полностью вакцинировано".

Главный инфекционист отметил, что в настоящее время подавляющее большинство инфицированных - невакцинированные лица.

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Версия на английском языке Health Ministry: More than half of population may soon be fully vaccinated
Версия на азербайджанском языке Nazirlik: "Yaxın vaxtlarda əhalinin yarıdan çoxunun tam peyvənd olunması mümkündür"

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