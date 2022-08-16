Минздрав: В Азербайджане наблюдается рост числа заражений коронавирусом

В Азербайджане и в соседних странах наблюдается рост числа коронавирусных инфекций.

В Азербайджане и в соседних странах наблюдается рост числа коронавирусных инфекций.

Как сообщает Report, об этом сказала эксперт Министерства здравоохранения Гюнай Исмайлова.

По ее словам, причиной этого может быть ослабление приобретенного со временем коллективного иммунитета, и снятие всех ограничений в связи с карантином:

"Не будем забывать, что многие инфекции активизируются в осенний период. Смена сезона вызывает определенные изменения в организме человека. Когда погода становится холоднее, сопротивляемость организма снижается, он становится слабее, поэтому случаи заражения короновирусом растут. Также причиной роста случаев инфицирования дыхательных путей в осенние месяцы является активное использование закрытых помещений с наступлением холодов. Известно, что каждая новая волна пандемии порождает новые мутации вируса, которые способны обходить иммунитет. Учитывая все это, не исключено, что осенью число случаев заражения коронавирусом в нашей стране возрастет".