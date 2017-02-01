 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Минздрав Азербайджана: Одинокие люди будут содержаться в больнице до завершения холодов

    Согласно приказу министр здравоохранения Огтая Ширалиева, им оказывается необходимая медицинская помощь

    Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Октай Ширалиев подписал соответствующий приказ в целях улучшения госпитализации пожилых и одиноких людей в Азербайджане.

    Как сообщает Report, в связи с холодными погодными условиями одинокие лица без места проживания на машинах скорой медицинской помощи доставляются и размещаются в объединенных городских больницах. 

    По сообщению министерства, им оказывается необходимая медицинская помощь, они обеспечиваются пищей и соответствующей одеждой. Согласно информации, эти люди останутся в больнице, пока будет сохраняться морозная погода. 

    Отметим, что в прошлом году в Главном управлении здравоохранения города Баку было принято соответствующее постановление  в целях улучшения госпитализации пожилых и одиноких людей в Азербайджане. 

    Согласно действующему постановлению, при поступлении вызова в скорую медицинскую помощь от одиноких людей без места проживания, больной обследуется бригадой скорой медицинской помощи и госпитализируется по профилю. 

    В случае отсутствия клинической госпитализации, согласно принципу дежурства, больной размещается в одну из объединенных городских больниц №6, 7, 18, 26, 19. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi