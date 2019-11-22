Минздрав о состоянии пострадавших в автоаварии в Сумгайыте

Министерства здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии пострадавших в результате аварии в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт.

Как сообщили Report в министерстве, в результате аварии один человек скончался на месте происшествия, 7 человек с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу Сумгайыта.

Трое из них были доставлены в реанимационное отделение, один помещен в отделение травматологии, их лечение продолжается. Еще трое пострадавших в аварии были отпущены на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи.