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Минздрав о состоянии пострадавших в автоаварии в Сумгайыте

Минздрав о состоянии пострадавших в автоаварии в Сумгайыте

Министерства здравоохранения Азербайджана распространило информацию о состоянии пострадавших в результате аварии в поселке Гаджи Зейналабдина Тагиева города Сумгайыт.

Как сообщили Report в министерстве, в результате аварии один человек скончался на месте происшествия, 7 человек с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу Сумгайыта.

Трое из них были доставлены в реанимационное отделение, один помещен в отделение травматологии, их лечение продолжается. Еще трое пострадавших в аварии были отпущены на амбулаторное лечение после оказания необходимой медицинской помощи.

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