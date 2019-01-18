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    Минздрав: Из-за ухудшившейся погоды пострадали пять человек

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Минувшим днем в Азербайджане в связи с резким ухудшением погодных условий на  станцию скорой медицинской помощи поступило 5 вызовов.

    Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения.

    Четырем обратившимся была оказана помощь на месте, они были отпущены домой.

    В министерстве отметили, что только один человек продолжает лечение в больнице: "Пациент был доставлен в Клинический медицинский центр № 1 с диагнозом перелом бедренной кости. Угрозы его жизни нет".

    Напомним, что вчера в результате сильного ветра в торговом центре "Бина" рекламный щит упал на проходившего рядом мужчину.

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