Минздрав: Из-за ухудшившейся погоды пострадали пять человек

Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Минувшим днем в Азербайджане в связи с резким ухудшением погодных условий на станцию скорой медицинской помощи поступило 5 вызовов.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве здравоохранения.

Четырем обратившимся была оказана помощь на месте, они были отпущены домой.

В министерстве отметили, что только один человек продолжает лечение в больнице: "Пациент был доставлен в Клинический медицинский центр № 1 с диагнозом перелом бедренной кости. Угрозы его жизни нет".

Напомним, что вчера в результате сильного ветра в торговом центре "Бина" рекламный щит упал на проходившего рядом мужчину.