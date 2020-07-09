Мехрибан Алиева взяла под контроль лечение заразившегося COVID-19 врача АМУ

В настоящее время он не подключен ни к какому устройству

"Лечение инфицированного коронавирусом (COVID-19) Джавида Пашаева, заведующего отделением реанимации Учебно-хирургической клиники Азербайджанского медицинского университета, взято под особый контроль по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой".

Об этом Report сообщил заведующий отделом TƏBİB Шукюр Эйвазов.

Он отметил, что в настоящее время состояние здоровья Дж.Пашаева стабильно: "Уважаемый первый вице-президент взяла под особый контроль вопрос его лечения и связанные с его здоровьем вопросы. Помощник президента Анар Алекперов также по поручению Мехрибан ханум несколько раз в день интересуется его здоровьем. Я был около часа назад у Джавида Пашаева. У него дыхание свободное. Состояние улучшается с каждым днем. В настоящее время он не подключен ни к какому устройству".