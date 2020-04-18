Как питаться при диабете, чтобы уберечься от коронавируса?

Агентство продбезопасности Азербайджана (АПБА) дало рекомендации о том, как следует питаться диабетикам для защиты от коронавируса.

Как сообщает Report, в рекомендации указано, что заболевание COVID-19 хуже переносят пожилые люди, а также лица с соматическими заболеваниями.

Отмечается, что больные сахарным диабетом также подвержены высокому риску заражения коронавирусом, но механизм воздействия вируса может варьироваться от человека к человеку. Для профилактики коронавирусной инфекции важно, чтобы такие пациенты соблюдали рекомендуемые в первую очередь превентивные, ежедневные профилактические мероприятия. При укреплении иммунной системы, а также соблюдении правил диеты можно свести к минимуму негативное воздействие заболевания.

Иммунная система лиц с сахарным диабетом довольно слабая. Основные способы укрепления иммунной системы – правильное питание, регулярные занятия спортом, отдых и нормальный режим сна. Диета играет важную роль в лечении этих пациентов и помогает поддерживать уровень сахара в норме.

Больным сахарным диабетом лучше воздерживаться от сахара и сладких продуктов. Вместо фруктовых соков следует отдавать предпочтение фруктам. Можно употреблять хлеб не из пшеничной, а из ржаной муки или цельного зерна.

Следует избегать блюд из риса. Консервы следует полностью исключить из рациона питания. Жаренному лучше предпочесть приготовленное на пару или запеченное.

Рекомендованы продукты богатые витаминами С и Е, омегой-3, цинком, селеном, красные фрукты, молочные продукты и др.

Больные сахарным диабетом входят в группу риска по заражению COVID-19:

- Эти лица должны придерживаться особых правил питания

- Воздерживаться от сахара и сахаросодержащих продуктов

- Исключить из рациона рис и блюда из риса

- Отказаться от консервированных фруктов и солений

- Употреблять хлеб не из пшеничной, а из ржаной муки или цельного зерна

- Предпочитать приготовленные на пару или запеченные мясопродукты жаренным.