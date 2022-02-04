Инфекционист: Статистика заразившихся COVID-19 достигнет пика, а затем резко пойдет на спад

"У людей появилась некоторая уверенность, что пандемия коронавируса близится к завершению. Поэтому сейчас наблюдается снижение количества привитых бустерной дозой".

"У людей появилась некоторая уверенность, что пандемия коронавируса близится к завершению. Поэтому сейчас наблюдается снижение количества привитых бустерной дозой".

Об этом Report сказал инфекционист-гепатолог Мардан Алиев.

Он подчеркнул, что резкий рост числа заражений в последние дни заставляет задуматься о важности вакцинации бустерной дозой: "Все используемые в стране вакцины эффективны против новых штаммов коронавируса".

Мардан Алиев отметил, что очень важно проводить вакцинацию третьей дозой, особенно граждан из группы риска: "Вирус может вызвать осложнения у этой категории лиц. Особую осторожность надо проявить тем, у кого в семьях есть пожилые люди, хронические больные и несовершеннолетние. Если они не хотят заразить членов своей семьи, им следует вакцинироваться. Нынешняя ситуация показывает, что статистика заразившихся COVID-19 в Азербайджане в ближайшем месяце достигнет пика, а затем резко пойдет на спад".