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Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19

Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19 Глубоко пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 рискуют пережить инсульт или инфаркт.
Здоровье
26 декабря 2021 г. 09:14
Иммунолог предупредил о риске смерти спустя месяцы после COVID-19

Глубоко пожилые люди, пациенты с хроническими заболеваниями и тяжело перенесшие коронавирус спустя несколько месяцев после выздоровления от COVID-19 рискуют пережить инсульт или инфаркт.

Как передает Report, об этом заявил в беседе с Ura.ru иммунолог Николай Крючков.

"После того как они переболевают ковидом, вроде выздоровели, сохраняются симптомы, слабость, нарушения сердца, мозговой деятельности, нервной системы, психики. И самое плохое, что это прогрессирует, и организм не может это компенсировать", - рассказал Крючков.

Особенно сильно это проявляется, если человек не находится на интенсивном лечении, предупредил медик.

"В результате проходит три-четыре месяца, и человек умирает", - продолжил он.

Врач также отнес к возможном причинам смерти у перечисленных категорий граждан болезни сердца и оторвавшийся тромб.

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