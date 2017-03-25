Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Группа китайских и французских ученых разработала рекомбинантную вакцину от вируса Зика.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа, по словам главы Института Пастера при Академии наук Китая Тан Хуна, после разработки США, Францией и другими странами вакцины от вируса Зика начались клинические испытания уже седьмого в мире и первого в Азии препарата.

"Надеемся, что в 2019 году он поступит в Африку", - добавил ученый

По его словам, сначала ученые выделили вакцину из рекомбинантных дрожжей. Во время проведения испытаний на мышах была доказана эффективность препарата - организмы грызунов после применения вакцины смогли перенести смертельные для них дозы вируса.