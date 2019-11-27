Госагентство внесло ясность в предлагаемые изменения в закон "О медстраховании"

Государственное агентство по обязательному медстрахованию Азербайджана внесло ясность в предлагаемые изменения в закон "О медстраховании".

Как сообщили Report в Госагентстве, в Милли Меджлисе обсуждаются предложенные поправки в имеющийся закон.

Согласно изменениям, с 1 января 2020 года государство планирует выделить населению в течение одного календарного года 90 манатов на человека на обязательное медстрахование.

Сообщается, что из части до 8000 манатов фонда выплаты, рассчитанной на месяц зарплаты работодателей и работников, трудящихся в государственном и нефтяном секторе, установлено удержание платы на обязательное медстрахование в размере 2%, из части выше 8000 манатов – 0,5%: "Из части до 8000 манатов фонда выплаты, рассчитанной на месяц зарплаты работодателей и работников, задействованных в негосударственном и ненефтяном секторе, установлено удержание платы на обязательное медстрахование в размере 1%, из части выше 8000 манатов – 0,5%".

В Госагентстве отметили, что в мире основополагающим принципом обязательного медстрахования является солидарность: "Согласно этому принципу, страховые взносы, собранные с предусмотренных в законодательстве категорий населения, тратятся на лиц, нуждающихся в медицинских услугах".

Отметим, что предложено в 2020 году поэтапно внедрить в стране обязательное медстрахование. С 1 января будущего года планируется сбор взносов за обязательное медстрахование.