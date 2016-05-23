Главный педиатр: В Азербайджане будут применяться вакцины против ветрянки, менингита и ротавирусной инфекции

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ "В Азербайджане продолжается работа по внедрению новых видов вакцин. В будущем запланирована вакцинация против ветрянки, а в дальнейшем против менингита и ротавирусной инфекции".

Как сообщает Report, об этом заявил главный педиатр Азербайджана Насиб Гулиев.

По его словам, ряд применяемых в мире вакцин несовершенен: "Мы ожидаем производства вакцины против ветрянки по самой последней технологии. При соблюдении всех правил лечение ветрянки не создает проблем, в то время как вакцины могут иметь последствия. Мы ждем вакцины, не проводящей к осложнениям".

Н.Гулиев добавил, что как только новые вакцины будут запущены в производство, в Азербайджане начнется вакцинация против ветрянки, которая станет 12-й по счету применяемой в стране: "В целом, вакцинация может проводиться против примерно 25 болезней. В дальнейшем возможна вакцинация против менингита и ротавирусной инфекции. В мире не применяются другие вакцины".

Главный педиатр отметил, что вакцина против ротавирусной инфекции в настоящее время совершенствуется: "Подобные прививки имеют осложнения в виде кишечной инвазии. Поэтому в ряде стран, в том числе Азербайджане, они не применяются".