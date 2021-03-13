Глава ВОЗ сообщил о дефиците финансирования борьбы с COVID-19

По словам гендиректора ВОЗ, на программу выделено 11 млрд долларов США, однако проекту необходимо еще 22,1 млрд долларов США

Международный проект ACT Accelerator, запущенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для борьбы с пандемией коронавируса, сталкивается с многомиллиардным недофинансированием.

Как передает со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

По словам гендиректора ВОЗ, на программу выделено 11 млрд долларов США, однако проекту необходимо еще 22,1 млрд долларов США. При этом недостающая часть средств составляет лишь малую часть от более чем 13 трлн долларов США, потраченных странами на бюджетные стимулы.

"Мы призываем страны полностью профинансировать ACT Accelerator как лучшую инвестицию в восстановление мировой экономики", – заявил Гебрейесус.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что главная ошибка стран в борьбе с коронавирусом — полагаться только на вакцины.