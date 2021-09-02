Глава TƏBİB дал поручения руководителям больниц

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы провел очередную встречу в формате видеоконференции, на которой обсуждалась лечебная работа в больницах, предназначен

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы провел очередную встречу в формате видеоконференции, на которой обсуждалась лечебная работа в больницах для пациентов с COVID-19.

Как сообщили Report в TƏBİB, во встрече приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений TƏBİB, руководители больниц, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Председатель правления TƏBİB дал поручения и рекомендации по улучшению эффективности применяемого метода лечения и качества оказываемых услуг.

Затем были заслушаны мнения руководителей больниц в связи с организацией лечебной работы в сложившейся ситуации.