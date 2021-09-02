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Глава TƏBİB дал поручения руководителям больниц

Глава TƏBİB дал поручения руководителям больниц Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы провел очередную встречу в формате видеоконференции, на которой обсуждалась лечебная работа в больницах, предназначен
Здоровье
2 сентября 2021 г. 16:40
Глава TƏBİB дал поручения руководителям больниц

Председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB) Рамин Байрамлы провел очередную встречу в формате видеоконференции, на которой обсуждалась лечебная работа в больницах для пациентов с COVID-19.

Как сообщили Report в TƏBİB, во встрече приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений TƏBİB, руководители больниц, задействованных в мероприятиях по борьбе с коронавирусом.

Председатель правления TƏBİB дал поручения и рекомендации по улучшению эффективности применяемого метода лечения и качества оказываемых услуг.

Затем были заслушаны мнения руководителей больниц в связи с организацией лечебной работы в сложившейся ситуации.

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Версия на английском языке Ramin Bayramli instructs hospital management
Версия на азербайджанском языке Ramin Bayramlı xəstəxana rəhbərlərinə tapşırıqlar verib

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