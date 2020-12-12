Диетолог предупредил об опасности белого хлеба

От употребления белого хлеба или хлеба из просеянной муки может резко подняться уровень сахара в крови, предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

От употребления белого хлеба или хлеба из просеянной муки может резко подняться уровень сахара в крови, предупредил диетолог Михаил Гинзбург.

Как передает Report со ссылкой на телеканал "Звезда" , по словам специалиста, в белом хлебе мало пищевых волокон, поэтому расщепление крахмала происходит без задержек, а глюкоза быстро всасывается. После этого возникает "метаболическая волна".

"Много сахара, много инсулина, много инсулина и сахар быстро падает, быстро падает и снова хочется есть. Сахар в крови падает, значит, в тканях его становится много, а это токсическое действие", - приводит его слова телеканал.

Гинзбург отметил, что с этой волной связывают быстрое старение, возникновение "возрастных болезней" и диабета. В связи с этим ржано-пшеничный и ржаной хлеб "без вариантов полезнее".