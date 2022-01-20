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Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 338 млн

Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 338 млн Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 337 864 173.
Здоровье
20 января 2022 г. 10:38
Число заразившихся коронавирусом в мире приблизилось к 338 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга достигло 337 864 173.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число скончавшихся составило 5 565 197 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

На первом месте находятся США, где выявлено 68 569 958 инфицированных COVID-19. Число летальных исходов составило 857 768.

Далее идет Индия с показателями 38 218 773 и 487 693 соответственно.

На третьем месте по количеству случаев COVID-19 находится Бразилия, где заразились 23 425 392 человека, из них скончались 622 125.

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