Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 326 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 326 млн, а число летальных исходов - 5,53 млн.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 326 млн, а число летальных исходов - 5,53 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно опубликованным ею данным, в ВОЗ поступили сведения о 326 279 424 инфицированных и 5 536 609 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 2 669 054, летальных исходов - на 6 916.

Антирекорд за все время пандемии был зарегистрирован 12 января, когда в течение 24 часов было выявлено 3 541 598 случаев заражения. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами. Отметка в 300 млн была пройдена 8 января, 250 млн - 9 ноября, а 200 млн - 5 августа.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США - 64 720 612. Далее следуют Индия (37 380 253), Бразилия (22 975 723), Великобритания (15 217 284) и Франция (13 819 182). Летальных исходов больше всего в США - 843 718, вторую строчку занимает Бразилия (620 971), третью - Индия (486 451). Далее следуют Россия (321 990) и Мексика (301 334).