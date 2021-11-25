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Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 260 млн человек

Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 260 млн человек Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире выросло до 259 465 036.
Здоровье
25 ноября 2021 г. 11:24
Число заразившихся COVID-19 в мире приближается к 260 млн человек

Число зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в мире выросло до 259 465 036.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала пандемии скончались 5 174 655 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия. На первом месте находятся США, где выявлено 48 091 937 случаев заражения, а число летальных исходов составило 775 397.

Далее идет Индия, где выявлено 34 544 882 инфицированных. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 466 980 человек.

На третьем месте находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 43 112 заболевших, из них умерли 613 339 человек.

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