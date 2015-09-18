​Центр гигиены и эпидемиологии: В Баку в сфере транспортировки хлеба существуют проблемы

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ "В сфере транспортировки хлеба в столичные магазины существуют значительные проблемы".

Об этом в заявлении Report отметил завотделом Республиканского центра гигиены и эпидемиологии Имран Абдуллаев.

По его словам, хотя в крупных предприятиях имеются автомобили для перевозки хлеба, в малых предприятиях транспорта нет вообще: "В крупных предприятиях может быть несколько машин для транспортировки хлеба, а в малых цехах по выпечке хлеба автомобилей нет вообще. Те, кто занимается транспортировкой хлеба, должны иметь соответствующие автомобили. Наши водители ночью занимаются транспортировкой хлеба, а утром на тех же машинах развозят клиентов, что категорически запрещено".

И.Абдуллаев также сказал, что хотя занимающиеся раздачей хлеба автомобили и обеспечиваются санитарными паспортами, основная задача заключается не в выдаче паспортов, а в наличии в автомобиле соответствующих условий для перевозки хлеба: "Багаж занимающихся перевозкой автомобилей должен быть либо из нержавеющего материала, либо из древесины. Периодически эти автомобили должны очищаться или дезинфицироваться 3%-ной уксусной кислотой. Чистящие средства нельзя также смешивать с другими средствами. Выделенные для перевозки хлеба автомобили не должны использоваться в других целях".