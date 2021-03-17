Боль в лопатке оказалась симптомом смертельно опасной болезни

Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени.

Боль в районе правой лопатки может указывать на рак печени.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом пишет Express.

Обусловлен данный симптом тем, что метастазы или сама опухоль раздражают нервы, сигнализирующие, что боль исходит от лопатки. Однако в реальности неприятное ощущение концентрируется в печени. Боль, отмечают специалисты, может появляться в правом плече или, в отдельных случаях, по всей спине.

К другим признакам рака печени относятся желтый цвет кожных покровов, потеря аппетита, темная или очень бледная моча, отек живота, тошнота или рвота.