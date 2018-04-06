Азербайджанский кардиолог презентовал в Москве книгу об Авиценне

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Москва. 6 апреля. REPORT.AZ/ В Московском доме книге состоялась презентация книги доцент медицинских наук, профессора Мехмана Мамедова "Врачебное искусство и медицинская поэзия Авиценны", передает российское бюро Report.

Во время представления книги профессор М.Мамедов прочел лекцию о жизни и творчестве Авиценны с представлением иллюстраций и наглядных слайдов, после чего состоялась дискуссия с участниками презентации и посетителями.

Научный консультант данного проекта, залуженный деятель науки России, доцент медицинских наук, профессор Давид Аронов дал высокую оценку за подготовку в новой редакции известных произведений Авиценны.

В ходе презентации сотрудники Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины также провели профилактический осмотр и консультацию по здоровому образу жизни посетителей Московского дома книги.

Отметим, что в книге представлены жизненный путь, творчество и врачебное искусство великого мыслителя и лекаря Али ибн Сина, больше известного на Западе как "Авиценна". Впервые в одну книгу, включающая в себя 700 страниц с использованием различных иллюстраций и гравюр, включены медицинская поэзия Авиценны и его главная энциклопедическая работа "Канон врачебной науки".

Библиография включает 55 различных источников. За последние 40 лет энциклопедические труды Авиценны в полноценном масштабе издаются впервые.

Уроженец Баку Мехман Мамедов является одним из ведущих кардиологов России и стран СНГ, на протяжении семи лет был генеральным секретарем Российского национального конгресса кардиологов, является автором более 300 статей и 15 монографий по сердечно-сосудистым и сочетанным заболеваниям, в том числе на английском языке.