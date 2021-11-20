О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Россия могут сотрудничать в области санавиации

Азербайджан и Россия могут сотрудничать в области санавиации Первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев встретился с делегацией, возглавляемой директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Рома
Здоровье
20 ноября 2021 г. 12:25
Азербайджан и Россия могут сотрудничать в области санавиации

Первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев встретился с делегацией, возглавляемой директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Романом Чекушовым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство здравоохранения.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической промышленности, а также развитие сотрудничества в области санитарной авиации. Было подчеркнуто успешное двустороннее сотрудничество во всех сферах, в том числе в области медицины.

Члены российской делегации отметили успешное сотрудничество между нашими странами в фармацевтической промышленности, являющейся одной из важнейших и социально значимых сфер. Учитывая большой опыт в области санитарной авиации, российские гости выразили заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной в этой сфере.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya tibbi aviasiya sahəsində əməkdaşlıq edə bilər

Самое важное

Солдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
ФотоСолдаты армии-победительницы гордо несут службу в Агдаме
20 ноября 2021 г. 11:05
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
Прапорщик Госпогранслужбы подорвался на мине в Зангилане
20 ноября 2021 г. 10:52
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
Помощники президентов Турции и США обсудили Карабах
20 ноября 2021 г. 00:54
Минул год со дня освобождения Агдама 
Минул год со дня освобождения Агдама 
20 ноября 2021 г. 00:00
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
18 ноября 2021 г. 15:46
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
17 ноября 2021 г. 23:46
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
ФотоАзербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
17 ноября 2021 г. 20:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi