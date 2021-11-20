Азербайджан и Россия могут сотрудничать в области санавиации

Первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев встретился с делегацией, возглавляемой директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Рома

Первый заместитель министра здравоохранения, временно исполняющий обязанности министра Теймур Мусаев встретился с делегацией, возглавляемой директором Департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Романом Чекушовым.

Об этом Report сообщает со ссылкой на министерство здравоохранения.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего сотрудничества в фармацевтической промышленности, а также развитие сотрудничества в области санитарной авиации. Было подчеркнуто успешное двустороннее сотрудничество во всех сферах, в том числе в области медицины.

Члены российской делегации отметили успешное сотрудничество между нашими странами в фармацевтической промышленности, являющейся одной из важнейших и социально значимых сфер. Учитывая большой опыт в области санитарной авиации, российские гости выразили заинтересованность в сотрудничестве с нашей страной в этой сфере.