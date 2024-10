Азербайджан и Германия укрепляют связи в сфере здравоохранения

Yeni Klinika, входящая в структуру Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB), и немецкая клиника Sana Kliniken подписали соглашение о сотрудничестве.

Как передает Report, об этом посол Германии в Азербайджане Ральф Хорлеманн написал на своей странице в соцсети "Х".

"Сегодняшнее подписание соглашения между немецкой Sana kliniken и Yeni Klinika является началом тесного сотрудничества в сфере здравоохранения между Азербайджаном и Германией на благо наших двусторонних отношений и пациентов", - написал дипломат.