AQTA прокомментировала отчет ВОЗ о ситуации с потреблением трансжиров

Азербайджанское агентство по продбезопасности (AQTA) прокомментировало распространяемую в СМИ информацию в связи с ежегодным отчетом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации с потреблением трансжиров во всем мире.

Азербайджанское агентство по продбезопасности (AQTA) прокомментировало распространяемую в СМИ информацию в связи с ежегодным отчетом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о ситуации с потреблением трансжиров во всем мире.

Как сообщили Report в AQTA, в отчете ВОЗ 133 страны сгруппированы по 4 уровням в зависимости от типа мер, которые они принимают для предотвращения потребления трансжиров.

Азербайджан находится на 2-ом уровне с точки зрения выполнения взятых на себя в стратегических документах обязательств по предотвращению потребления трансжиров. Еще один показатель, отраженный в документе, связан именно со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний в связи с потреблением трансжиров.

Показатель в отчете указывает не на общее количество смертей в стране из-за потребления трансжиров, а на процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в связи с потреблением трансжиров. Из отчета видно, что этот показатель во многих экономически неразвитых странах мира низкий, в США или Латвии, к примеру, выше, чем в Азербайджане, а в Канаде находится на том же уровне. Следовательно, это показатель не дает оснований для формирования отрицательного или положительного мнения о ситуации в стране, а просто выражает процентную долю смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в связи с потреблением трансжиров.