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Уничтожено более 3 тонн непригодного для употребления мороженого

Уничтожено более 3 тонн непригодного для употребления мороженого На основании обращения ООО AZ FP CO LTD в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на полигоне ООО Təmiz Sumqayıt-Kənan по обезвреживанию отходов были уничтожены 3442,50 кг непригодных к употреблению различных видов мороженого с
Здоровье
6 января 2022 г. 12:37
Уничтожено более 3 тонн непригодного для употребления мороженого

На основании обращения ООО AZ FP CO LTD в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на полигоне ООО Təmiz Sumqayıt-Kənan по обезвреживанию отходов были уничтожены 3442,50 кг непригодных к употреблению различных видов мороженого с истекшим сроком годности.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Было отмечено, что АПБА продолжает последовательную деятельность по защите здоровья населения и обеспечению безопасными продуктами питания и предпринимает соответствующие шаги по предотвращению противоправных действий, направленных на нарушение прав потребителей.

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Версия на азербайджанском языке AQTA istehlaka yararsız 3 tondan artıq dondurmanı məhv edib

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