Уничтожено более 3 тонн непригодного для употребления мороженого

На основании обращения ООО AZ FP CO LTD в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на полигоне ООО Təmiz Sumqayıt-Kənan по обезвреживанию отходов были уничтожены 3442,50 кг непригодных к употреблению различных видов мороженого с

На основании обращения ООО AZ FP CO LTD в Агентство продовольственной безопасности Азербайджана (АПБА) на полигоне ООО Təmiz Sumqayıt-Kənan по обезвреживанию отходов были уничтожены 3442,50 кг непригодных к употреблению различных видов мороженого с истекшим сроком годности.

Об этом Report сообщили в АПБА.

Было отмечено, что АПБА продолжает последовательную деятельность по защите здоровья населения и обеспечению безопасными продуктами питания и предпринимает соответствующие шаги по предотвращению противоправных действий, направленных на нарушение прав потребителей.