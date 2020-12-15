Адиль Аллахвердиев: Вакцинация может быстро купировать вирус

"Многие сомневались в существовании коронавируса и поверили только после того, как в их семьях появились инфицированные. Теперь эти люди сомневаются в вакцинах".

"Многие сомневались в существовании коронавируса и поверили только после того, как в их семьях появились инфицированные. Теперь эти люди сомневаются в вакцинах".

Как сообщает Report, об этом на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров заявил директор Научно-исследовательского института профилактической медицины, профессор Адиль Аллахвердиев.

"Иммунная система защищает человека. Но чтобы защитить иммунную систему необходима вакцинация. С помощью вакцинации мы можем быстро купировать вирус и привести иммунитет в состояние готовности", - отметил А.Аллахвердиев.