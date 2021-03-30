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5 апреля в Азербайджан доставят 84 тыс. доз вакцины "AztraZeneca"

5 апреля в Азербайджан доставят 84 тыс. доз вакцины "AztraZeneca" Сегодня в онлайн-формате состоялась встреча председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева с генеральным менеджером по коммуникациям GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) Рози Гривс и
Здоровье
30 марта 2021 г. 20:19
5 апреля в Азербайджан доставят 84 тыс. доз вакцины AztraZeneca

Сегодня в онлайн-формате состоялась встреча председателя Правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заура Алиева с генеральным менеджером по коммуникациям GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации) Рози Гривс и руководителем представительства ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в нашей стране Эдвардом Карвардином.

Как сообщили Report а Агентстве, целью встречи стало обсуждение вопроса об импорте в страну вакцины от COVID-19, принадлежащей компании “AztraZeneca”.

Рози Гривс сообщила, что на начальном этапе 5 апреля из Кореи в Азербайджан будет отправлено 84 000 доз вакцины от COVID-19, принадлежащей компании "AztraZeneca". Доставка вакцины в страну будет обеспечена в течение 5-6 дней.

Также в течение 8 недель Азербайджану будет выделено 218 790 доз вакцины Pfizer-BioNTech.

До конца мая в Азербайджан планируется импортировать в общей сложности 432 000 доз вакцины от COVID-19, принадлежащей компании "AztraZeneca".

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Версия на английском языке When will Azerbaijan receive 84,000 doses of AstraZeneca vaccine?
Версия на азербайджанском языке Aprelin 5-də “AztraZeneca”nın 84 000 doza vaksini ölkəyə gətiriləcək

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