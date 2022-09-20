В Москве открылась выставка "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове"

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялось открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове", посвященной Дню нефтяников Азербайджана.

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ в Москве состоялось открытие выставки "Истоки становления нефтедобычи на Абшеронском полуострове", посвященной Дню нефтяников Азербайджана.

Как сообщает российское бюро Report , выставка организована руководством павильона "Азербайджан" на ВДНХ совместно с павильоном "Нефть" и музеем ПАО "Лукойл".

Открывая выставку, директор павильона Саадат Кадырова рассказала о важности проведения данной выставки: "Сегодня в Азербайджане отмечается профессиональный праздник нефтяников и эта профессия одна из самых уважаемых и почитаемых испокон веков в Азербайджане, потому что нефтяная отрасль является одной из ключевых сфер экономики с самого начала становления государственности. Эта выставка уникальна тем, что здесь представлены экспонаты, охватывающие разные периоды развития нефтяной промышленности, начиная с тринадцатого века и заканчивая сегодняшним днем".

Она подчеркнула, что выставка раскрывает огромное количество интересных фактов, связанных с нефтяной историей Азербайджана. По словам Кадыровой, организаторам было важно показать результаты глубокого анализа исторического развития, а также то, насколько взаимодействие Азербайджана с Россией в этой отрасли было успешным.

Руководитель музея ПАО "Лукойл" Сергей Сергеев рассказал, что организаторы постарались отразить самые разные страницы, связанные со становлением промышленности, перехода от примитивных способов переработки нефти до самых инновационных: "В нашей коллекции есть материалы, связанные с советским периодом. Компания "Лукойл" совместно с Азербайджаном показывает, что вместе мы гораздо сильнее".

На мероприятии были представлены документы и материалы, относящиеся к истории зарождения и становления нефтяной отрасли на Абшеронском полуострове, в том числе макеты, картины, униформы, фотоматериалы, документы, фрагменты фильмов и иные артефакты, отражающие развитие нефтяной промышленности на Каспии.

Выставка продлится до 5 октября.