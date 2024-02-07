За президентскими выборами следит рекордное количество наблюдателей от НПО

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане мониторят рекордное количество наблюдателей от неправительственных организаций (НПО) и гражданского общества.

Внеочередные президентские выборы в Азербайджане мониторят рекордное количество наблюдателей от неправительственных организаций (НПО) и гражданского общества.

Как сообщает Report, в процессе принимают участие около 7 000 наблюдателей от 83 НПО.

По сравнению с предыдущими президентскими выборами, число общереспубликанских наблюдателей от НПО увеличилось примерно в 4 раза.

Ряд НПО проводят мониторинг, объединившись в коалиции. Среди них коалиции "Мой голос", "Гражданское общество", "Группа по наблюдению и анализу выборов". Объединившиеся в эти три коалиции 9 НПО представлены на выборах около 1700 наблюдателями.

Мониторинг по всей республике ведут также наблюдатели от Национального форума НПО Азербайджана, Международного фонда Евразийской прессы, Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил, Азербайджанской студенческой молодежной организации, Общественного объединения "Инвалиды, ветераны и семьи шехидов Карабахской войны", Союза волонтерских организаций Азербайджана и десятков других НПО.