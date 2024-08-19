Военная прокуратура и Госпогранслужба провели совместное мероприятие в Зангилане

В Зангиланском районе руководство Военной прокуратуры и высокопоставленные военнослужащие Госпогранслужбы провели совместное мероприятие.

В Зангиланском районе руководство Военной прокуратуры и высокопоставленные военнослужащие Госпогранслужбы провели совместное мероприятие.

Как сообщили Report в пресс-службе Военной прокуратуры, на мероприятии выступили генерал-майор Азад Абдуллаев, старшие помощники военного прокурора, главный советник юстиции Фирад Алиев, полковник юстиции Фарадж Саилов, военный прокурор Губадлы, подполковник юстиции Эльшан Мурсалов и другие.

В ходе выступлений были отмечены достижения Азербайджана за последние 20 лет, упомянуты требования законодательства в сфере охраны окружающей среды, даны ответы на интересующие военнослужащих вопросы.

В завершение участниками мероприятия были посажены деревья.