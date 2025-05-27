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В село Кянгярли Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

В село Кянгярли Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района.
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 06:20
В село Кянгярли Агдамского района выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района.

Как сообщает Report, на данном этапе в родные края возвращаются 48 семей (206 человек).

Они ранее временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

В настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 40 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

Напомним, что в Кянгярли 23 мая прибыла очередная группа бывших вынужденных переселенцев из 232 человек (49 семей), им были вручены ключи от новых домов. Таким образом, с учетом отправившихся сегодня жителей, в селе будет обеспечено постоянное проживание 693 человек (157 семей).

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın Kəngərli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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