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    В органах внутренних дел произведены новые назначения

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В органах внутренних дел произведены новые назначения.

    Как сообщает Report, начальник Следственного отдела Сабунчинского районного управления полиции (РУП), подполковник полиции Чингиз Османов освобожден от занимаемой должности и отправлен на пенсию. На его место назначен главный следователь Сабунчинского РУП майор полиции Хикмет Велиев.

    Следователь РУП Наримановского района, капитан полиции Абдулсамед Джафаров освобожден от занимаемой должности и назначен старшим оперуполномоченным полиции Сабаильского РУП.

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