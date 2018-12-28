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    В городах Азербайджана могут пустить трамваи

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ В 2019-2022 годах в Азербайджане планируется исследовать и подготовить предложения по развитию имеющейся транспортной инфраструктуры, а также увеличению количества видов внутригородского общественного транспорта, возможностей и экономической эффективности трамваев, каботажного пассажирского и грузового судоходства.

    Как сообщает Report, это запланировано в "Государственной программе по безопасности дорожного движения в Азербайджанской Республике на 2019–2023 годы".

    Исполнителем основных работ по утвержденной президентом Ильхамом Алиевым госпрограмме является министерство транспорта, связи и высоких технологий.

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