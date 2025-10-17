В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

В Физули началась череда мероприятий по случаю Дня города.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, мероприятия проводятся при организации Министерства культуры, Специального представительства президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Фонда возрождения Карабаха.

В рамках цикла мероприятий в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека актеры Физулинского государственного драмтеатра представили спектакль "Кот в сапогах", который вызвал большой интерес у маленьких зрителей.

Мероприятия, посвященные Дню города, продолжатся в Физули в течение дня. В Центре детского творчества имени Курмангазы пройдут фотовыставка "Дух победы" и мастер-классы по изобразительному искусству. В парке на территории первого жилого квартала состоится концерт с участием деятелей искусства.

Праздничные мероприятия завершатся фейерверком.