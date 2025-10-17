Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    • 17 октября, 2025
    • 13:32
    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    В Физули началась череда мероприятий по случаю Дня города.

    Как сообщает корреспондент Report из Физули, мероприятия проводятся при организации Министерства культуры, Специального представительства президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах, а также Фонда возрождения Карабаха.

    В рамках цикла мероприятий в средней школе №1 имени Мирзы Улугбека актеры Физулинского государственного драмтеатра представили спектакль "Кот в сапогах", который вызвал большой интерес у маленьких зрителей.

    Мероприятия, посвященные Дню города, продолжатся в Физули в течение дня. В Центре детского творчества имени Курмангазы пройдут фотовыставка "Дух победы" и мастер-классы по изобразительному искусству. В парке на территории первого жилого квартала состоится концерт с участием деятелей искусства.

    Праздничные мероприятия завершатся фейерверком.

    День города Физули мероприятия фейерверк Минкультуры
    Фото
    Füzuli Şəhəri Günü münasibətilə bölgədə silsilə tədbirlər keçirilir

    Последние новости

    14:03

    Министр: Мальдивы заинтересованы в инвестициях из Азербайджана в устойчивые инфраструктурные проекты - ИНТЕРВЬЮ

    Инфраструктура
    14:01
    Фото
    Видео

    Жительница Физули: У нас здесь есть все условия - РЕПОРТАЖ

    Карабах
    13:44
    Фото

    BP поддержала издание книг к 140-летию Узеира Гаджибейли

    Энергетика
    13:41

    В Гёйчае автомобиль упал в Ширванский канал, водитель погиб

    Происшествия
    13:41

    Лондонская школа экономики: В Азербайджане успех проектов "умных городов" обеспечило участие граждан

    ИКТ
    13:37

    Баку начал подготовку к Всемирному градостроительному форуму

    Инфраструктура
    13:35

    Премьер Грузии отверг приглашение главы МИД Финляндии

    В регионе
    13:32
    Фото

    В Физули проходят мероприятия по случаю Дня города

    Внутренняя политика
    13:27

    Норио Сайто: Новые обязательства АБР в этом году могут быть ниже прошлогоднего показателя

    Финансы
    Лента новостей