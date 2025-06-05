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В Бакинском суде представили доказательства экологических преступлений Армении

В Бакинском суде представили доказательства экологических преступлений Армении В Бакинском суде представили доказательства экологических преступлений Армении
Внутренняя политика
5 июня 2025 г. 14:29
В Бакинском суде представили доказательства экологических преступлений Армении

На сегодняшнем заседании Бакинского военного суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима были изучены документы касательно преднамеренного нанесения ущерба экологии и экономике Азербайджанской Республики Арменией в ходе агрессивной войны.

Как сообщает Report, после освобождения оккупированных территорий Азербайджана были проведены осмотры этих территорий, в ходе которых был определен ущерб по каждому району и селу.

Гособвинение зачитало данные касательно причиненного ущерба экологии и экономике в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Агдамском, Ходжавендском, Шушинском, Тертерском, Лачынском и Кяльбаджарском районах. Этот ущерб включает как уничтожение деревьев, так и незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Представленные фотографии доказывают, что деревья были уничтожены преднамеренно. В суде также были продемонстрированы спутниковые снимки незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, в том числе месторождений сырья и руды, в районах, ранее находившихся под оккупацией.

Доходы или другие материальные ценности, полученные в результате разграбления, были направлены на финансирование вооруженных отрядов, сформированных армянской армией, наемников из зарубежных стран, на обеспечение их различными видами оружия, одеждой, продовольствием и пр., на повышение боеспособности вооруженных формирований, входящих в преступные сообщества.

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Версия на английском языке Evidence of Armenia's environmental crimes presented in Baku court
Версия на азербайджанском языке Məhkəmədə Ermənistanın Azərbaycanın ekologiyasına və iqtisadiyyatına qəsdən ziyan vurması faktları üzrə sənədlərin tədqiqinə başlayıb

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