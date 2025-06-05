В Бакинском суде представили доказательства экологических преступлений Армении

В Бакинском суде представили доказательства экологических преступлений Армении

На сегодняшнем заседании Бакинского военного суда по делу представителей бывшего сепаратистского режима были изучены документы касательно преднамеренного нанесения ущерба экологии и экономике Азербайджанской Республики Арменией в ходе агрессивной войны.

Как сообщает Report, после освобождения оккупированных территорий Азербайджана были проведены осмотры этих территорий, в ходе которых был определен ущерб по каждому району и селу.

Гособвинение зачитало данные касательно причиненного ущерба экологии и экономике в Зангиланском, Джебраильском, Физулинском, Губадлинском, Агдамском, Ходжавендском, Шушинском, Тертерском, Лачынском и Кяльбаджарском районах. Этот ущерб включает как уничтожение деревьев, так и незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых.

Представленные фотографии доказывают, что деревья были уничтожены преднамеренно. В суде также были продемонстрированы спутниковые снимки незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых, в том числе месторождений сырья и руды, в районах, ранее находившихся под оккупацией.

Доходы или другие материальные ценности, полученные в результате разграбления, были направлены на финансирование вооруженных отрядов, сформированных армянской армией, наемников из зарубежных стран, на обеспечение их различными видами оружия, одеждой, продовольствием и пр., на повышение боеспособности вооруженных формирований, входящих в преступные сообщества.