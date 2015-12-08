В Азербайджане ужесточаются запреты, связанные с муниципальной службой

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Сфера запретов относительно муниципальной службы в Азербайджане расширяется.

Как сообщает Report, в связи с этим будут внесены изменения в закон "О муниципальной службе".

Проект предложенных изменений обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по региональным вопросам.

По словам председателя комитета Арифа Рагимзаде, согласно предложенным изменениям, при исполнении служебных обязанностей запрещаются правонарушения, предусмотренные законом "О правилах этичного поведения муниципальных служащих" и не совместимые с должностью действия.

Предлагается также внести еще одно изменение, согласно которому при исполнении своих обязанностей муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Азербайджана, закон "О правилах этичного поведения муниципальных служащих" и другие законы страны.

После обсуждений проект изменений был рекомендован на пленарное заседание Милли Меджлиса.